У Дніпрі 2-річна дитина перекинула на себе окріп: хлопчик в реанімації

Карина Бондаренко Події 10:02, 5.05.2020

У Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні на Космічній лікарі рятують дворічного Руслана з опіками всього тіла.

Маленький хлопчик вдома потягнув за рушник і перевернув на себе літровий кухоль окропу, повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощекова на своїй сторінці в Facebook.

Мама дитини була поруч в цей момент, однак швидко зняти одяг з нього не вийшло. Завтра хлопчикові проведуть першу операцію. Скільки всього їх знадобиться – лікарі сказати точно не можуть.

Ви можете допомогти малюкові, перевівши гроші:

  • Рахунок (одержувач БФ "Совушка") ЄДРПОУ/ДРФО 41414462;

  • МФО 307770;

  • р/с 26004010029952;

  • Карта фонду 5583 3501 0037 3193 (через термінал);

  • Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Олександра). При перекладі вказати для Руслана;

  • Зв'язатися з волонтером можна за номером: (067) 562-20-44 – Саша.

Як писав OBOZREVATEL раніше, фельдшер з Дніпра Дмитро Винниченко показав нарахування зарплати, за яким видно, що одне добове чергування медика оцінюють в 250 гривень.

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