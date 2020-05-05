У Дніпрі 2-річна дитина перекинула на себе окріп: хлопчик в реанімації

У Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні на Космічній лікарі рятують дворічного Руслана з опіками всього тіла.
Маленький хлопчик вдома потягнув за рушник і перевернув на себе літровий кухоль окропу, повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощекова на своїй сторінці в Facebook.
Мама дитини була поруч в цей момент, однак швидко зняти одяг з нього не вийшло. Завтра хлопчикові проведуть першу операцію. Скільки всього їх знадобиться – лікарі сказати точно не можуть.
Ви можете допомогти малюкові, перевівши гроші:
Рахунок (одержувач БФ "Совушка") ЄДРПОУ/ДРФО 41414462;
МФО 307770;
р/с 26004010029952;
Карта фонду 5583 3501 0037 3193 (через термінал);
Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Олександра). При перекладі вказати для Руслана;
Зв'язатися з волонтером можна за номером: (067) 562-20-44 – Саша.
Як писав OBOZREVATEL раніше, фельдшер з Дніпра Дмитро Винниченко показав нарахування зарплати, за яким видно, що одне добове чергування медика оцінюють в 250 гривень.
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