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6 травня • оновлено в 23:15
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У Дніпрі 17-річному хлопцю посеред вулиці вистрілили в обличчя

7.8т
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У Дніпрі чоловік у ході конфлікту з 17-річним хлопцем вистрілив йому в обличчя з револьвера.

Подія трапилася в середу, 6 квітня, у дворі одного з будинків на вулиці Семафорна, повідомляє "Інформатор". За попередньою інформацією, зброя була сигнальною – для стрільби холостими або шумовими патронами.

Компанія підлітків, яка гуляла у дворі, нібито почала дошкуляти сусіда. Чоловік зробив їм зауваження, але ті його проігнорували. В результаті він вийшов на вулицю і зробив постріл хлопцю в обличчя.

У Дніпрі 17-річному хлопцю посеред вулиці вистрілили в обличчя

У Дніпрі 17-річному хлопцю посеред вулиці вистрілили в обличчя

Інформатор

Потерпілий отримав невеликий опік біля ока. Медики "швидкої" госпіталізували його в лікарню. Стрілка затримали поліцейські і доставили до районного відділу для подальших розглядів. На місці події почала роботу слідчо-оперативна група. Офіційного коментаря з приводу того, що сталося пресслужба Національної поліції поки не давала.

У Дніпрі 17-річному хлопцю посеред вулиці вистрілили в обличчя

У Дніпрі 17-річному хлопцю посеред вулиці вистрілили в обличчя

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі на вулиці ревнивець розстріляв молоду пару.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
стрілянина
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