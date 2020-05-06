У Дніпрі чоловік у ході конфлікту з 17-річним хлопцем вистрілив йому в обличчя з револьвера.

Подія трапилася в середу, 6 квітня, у дворі одного з будинків на вулиці Семафорна, повідомляє "Інформатор". За попередньою інформацією, зброя була сигнальною – для стрільби холостими або шумовими патронами.

Компанія підлітків, яка гуляла у дворі, нібито почала дошкуляти сусіда. Чоловік зробив їм зауваження, але ті його проігнорували. В результаті він вийшов на вулицю і зробив постріл хлопцю в обличчя.

У Дніпрі 17-річному хлопцю посеред вулиці вистрілили в обличчя Інформатор

Потерпілий отримав невеликий опік біля ока. Медики "швидкої" госпіталізували його в лікарню. Стрілка затримали поліцейські і доставили до районного відділу для подальших розглядів. На місці події почала роботу слідчо-оперативна група. Офіційного коментаря з приводу того, що сталося пресслужба Національної поліції поки не давала.

У Дніпрі 17-річному хлопцю посеред вулиці вистрілили в обличчя Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі на вулиці ревнивець розстріляв молоду пару.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!