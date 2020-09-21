У Дніпрі 17-річний підліток стрибнув з моста в річку. Фото з місця НП

У Дніпрі 20 вересня в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що з Нового мосту в річку стрибнув хлопець.

На місце негайно була направлена Водолазно-рятувальна група, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, в воді на відстані 100 метрів від берега знаходився 17-річний підліток. Водолази-рятувальники оперативно дістали хлопця на берег.

Постраждалу дитину з попереднім діагнозом "загальне переохолодження" госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.

На даний момент всі обставини події встановлюються.

Відзначимо, що до порятунку було залучено три людини особового складу і човен "Колібрі" ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі 13-річний хлопчик впав у підвал покинутої будівлі шахти. Дитина виявилася на глибині шести метрів.