У Дніпрі 16-річна дівчина хотіла накласти на себе руки через батьків. Відео порятунку

У середу, 3 червня, в Дніпрі молода дівчина подзвонила в поліцію і повідомила про свій намір стрибнути з Нового мосту.

Містянка перебувала під впливом великої кількості антидепресантів і нейролептиків. Інцидент стався близько 11 години ранку, передає " Дніпро оперативний ".

Поліція і МНС на місці події dnepr.express

Поки диспетчер "102" намагався заспокоїти дівчину, до місця подій вже виїхали екіпажі патрульної поліції і служби порятунку.

Як повідомили правоохоронці, у дівчини були проблеми з батьками, тому вона зважилася на такий відчайдушний крок.

Поліція на місці події dnepr.express

Крім поліції, на місце прибула і бригада швидкої допомоги. Через кількість прийнятих пігулок у дівчини могла статися інтоксикація організму. Медики доставили її до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в середу, 13 травня, на Новому мосту в Дніпрі на ходу загорівся легковий автомобіль Fiat.