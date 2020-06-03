У Дніпрі 16-річна дівчина хотіла накласти на себе руки через батьків. Відео порятунку

Події 14:25, 3.06.2020

У середу, 3 червня, в Дніпрі молода дівчина подзвонила в поліцію і повідомила про свій намір стрибнути з Нового мосту.

Містянка перебувала під впливом великої кількості антидепресантів і нейролептиків. Інцидент стався близько 11 години ранку, передає " Дніпро оперативний ".

Поліція і МНС на місці події
dnepr.express

Поки диспетчер "102" намагався заспокоїти дівчину, до місця подій вже виїхали екіпажі патрульної поліції і служби порятунку.

Як повідомили правоохоронці, у дівчини були проблеми з батьками, тому вона зважилася на такий відчайдушний крок.

Поліція на місці події
dnepr.express

Крім поліції, на місце прибула і бригада швидкої допомоги. Через кількість прийнятих пігулок у дівчини могла статися інтоксикація організму. Медики доставили її до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в середу, 13 травня, на Новому мосту в Дніпрі на ходу загорівся легковий автомобіль Fiat.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Награждение Вилкула: Зеленский не понимает значение этой ошибки

"Громадянська війна": Fashion-директорка Vogue Ukraine потрапила в скандал із висловлюванням про Україну

Сховалися за дітьми та жінками: російські війська підло атакували захисників України

"З'їли" 2700 вагонів зерна: в МВС пообіцяли назвати імена "мишей"

"Навіщо витрачаємо гроші?" Зеленський обурився "втечею" студентів