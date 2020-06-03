У Дніпрі 16-річна дівчина хотіла накласти на себе руки через батьків. Відео порятунку

У середу, 3 червня, в Дніпрі молода дівчина подзвонила в поліцію і повідомила про свій намір стрибнути з Нового мосту.
Містянка перебувала під впливом великої кількості антидепресантів і нейролептиків. Інцидент стався близько 11 години ранку, передає " Дніпро оперативний ".
Поліція і МНС на місці події
dnepr.express
Поки диспетчер "102" намагався заспокоїти дівчину, до місця подій вже виїхали екіпажі патрульної поліції і служби порятунку.
Як повідомили правоохоронці, у дівчини були проблеми з батьками, тому вона зважилася на такий відчайдушний крок.
Поліція на місці події
dnepr.express
Крім поліції, на місце прибула і бригада швидкої допомоги. Через кількість прийнятих пігулок у дівчини могла статися інтоксикація організму. Медики доставили її до лікарні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в середу, 13 травня, на Новому мосту в Дніпрі на ходу загорівся легковий автомобіль Fiat.
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