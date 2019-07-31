У Дніпрі 15-річний п'яний водій влаштував гонки з патрульними

У Дніпрі в ніч на 31 липня поліцейські затримали неповнолітнього водія Kia Cerrato, який керував транспортним засобом у нетверезому стані.

Незважаючи на вимогу патрульних зупинити автомобіль, підліток продовжував порушувати правила дорожнього руху. Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції в Дніпропетровській області.

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На вулиці Курчатова водій не впорався з керуванням і наїхав на бордюр, пошкодивши колесо автомобіля. Патрульним вдалося заблокувати транспортний засіб, після чого водій спробував втекти. Його наздогнали і затримали.

У Дніпрі затримали нетверезого 15-річного водія Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Як виявилося, за кермом знаходився 15-річний підліток. Поліцейські повідомили про даний факт в ювенальну превенцію і матері неповнолітнього водія. Порушника доставили в лікарню для огляду, а потім передали в Шевченківське відділення поліції. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

У Дніпрі затримали нетверезого 15-річного водія Патрульна поліція в Дніпропетровській області

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