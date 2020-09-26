У Дніпрі 13-річна дівчинка впала в кому після падіння з багатоповерхівки. Фото

У Дніпрі на вулиці Добровольців, 4 13-річна дівчинка випала з 12 поверху висотки. Дитина отримала важкі травми.

Постраждалу госпіталізували до дитячої обласної лікарні в стані коми 3-го ступеня. Також у неї множинні забої голови, повідомляє "Дніпро оперативний".

На місце події прибула слідчо-оперативна група. У квартирі, де трапився інцидент, була родина дівчинки: 25-річний брат, бабуся, мати і батько, який з ними не живе. На кухні було знайдено записку, поруч із якою лежало лезо.

Інцидент трапився на вулиці Добровольців, 4. Дніпро оперативний

У листі дівчинка просила пробачення у свого батька і говорила, що їй набридло так жити. За словами матері дитини, в той день її дочка була вдома у тата і посварилася з ним. Після повернення додому ні з ким із рідних вона не конфліктувала.

Усі обставини події встановлять правоохоронці. За інформацією, отриманою від медиків лікарні на вулиці Космічній, куди доставили дівчинку, у неї двічі відбувалася зупинка серця.

У квартирі знайшли записку 13-річної дівчинки. Дніпро оперативний

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