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13 листопада • оновлено в 19:45
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Світлана Коваленко
Світлана Коваленко

У багатоповерхівці в Дніпрі сталася пожежа: є постраждала

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У багатоквартирному будинку за адресою провулок Любарського, 14 в Дніпрі сталася пожежа через несправну проводку.

Мешканці будинку спочатку почули хлопок і злякалися, що стався вибух газу, передає "Інформатор".

У багатоповерхівці на Любарського сталася пожежа

У багатоповерхівці на Любарського сталася пожежа

Інформатор

Пожежа сталася близько 15:00 середи, 13 листопада.

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За словами місцевих мешканців, 7 листопада в будинку відключили газ для установки лічильників, а сьогодні планувалося включення.

На місце події викликали аварійну службу, співробітники якої пізніше повідомили, що причиною загоряння стала несправна проводка. Через коротке замикання загорівся холодильник і пластикові деталі, що викликало сильне задимлення.

Рятувальники ліквідували загоряння. Правоохоронці встановлюють причини події.

Постраждалу в результаті НП хазяйку квартири доставили в міську лікарню №4.

Наразі будинок відключений від світла та газу.

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У багатоповерхівці на Любарського сталася пожежа

У багатоповерхівці на Любарського сталася пожежа

Інформатор

У багатоповерхівці на Любарського сталася пожежа

У багатоповерхівці на Любарського сталася пожежа

Інформатор

У багатоповерхівці на Любарського сталася пожежа

У багатоповерхівці на Любарського сталася пожежа

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 13 листопада на вулиці Панікахи на заправці АГНКС стався витік метану. З метою безпеки правоохоронці призупинили рух транспорту по Запорізькому шосе.

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Автор
Світлана Коваленко Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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