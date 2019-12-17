Тварин не врятували: в Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі

У Дніпрі 16 грудня на провулку Давидова спалахнув гараж. Вогонь швидко поширився на житловий будинок і сарай.

На його ліквідацію пожежникам знадобилося чимало сил і часу. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі інформатор

Про займання стало відомо близько 21:30. Місцеві жителі відразу ж повідомили про подію в Службу порятунку "101". На місце оперативно прибула чергова бригада рятувальників, однак після приїзду з'ясувалося, що провулок занадто вузький для проїзду машини, а тиск при підключенні до гідранта недостатньо високий. Пожежні запросили підкріплення і автоцистерну.

Попередньо, пожежу спровокувала несправність проводки. Його загальна площа склала 200 кв. м.

У пригоді обійшлося без людських жертв, проте домашніх тварин врятувати не вдалося.

Остаточно з вогнем впоралися лише близько опівночі. Пожежа завдала значних матеріальних збитків.

У Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі інформатор

У Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі інформатор

У Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторіі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Набережній Перемоги Merсedes в'їхав в електроопору і зніс її. Слідом в перше авто в'їхала Toyota. Mercedes згорів, його водій загинув.

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