Трупи знайшла матір: у Дніпрі загадково померли два хлопці

У Дніпрі 17-го серпня жінка виявила у себе вдома бездиханні тіла свого сина і його товариша.

Всередині будинку знаходилися ще кілька молодих людей. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі при загадкових обставинах померли два хлопці Колаж

За їх словами, всьому виною стала "Кока-кола", після якої у них протягом 40 хвилин продовжувалась блювота.

На місці події правоохоронці знайшли сміттєвий пакет, в якому знаходилися пляшка з-під напою з відрізаним дном і 2 сліп-пакети з темно-червоною речовиною.

Обставини події з'ясовували слідчо-оперативна група і судмедексперти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що що в зоні ООС загинув розвідник з Дніпра. Життя військовослужбовця 74-го розвідувального батальйону обірвалася в ніч на 15 серпня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!