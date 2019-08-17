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Трупи знайшла матір: у Дніпрі загадково померли два хлопці

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У Дніпрі 17-го серпня жінка виявила у себе вдома бездиханні тіла свого сина і його товариша.

Всередині будинку знаходилися ще кілька молодих людей. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі при загадкових обставинах померли два хлопці

У Дніпрі при загадкових обставинах померли два хлопці

Колаж

Новини
Перебігала дорогу в недозволеному місці: в Дніпрі біля "Каравану" сталося жахливе ДТП. Відео

За їх словами, всьому виною стала "Кока-кола", після якої у них протягом 40 хвилин продовжувалась блювота.

На місці події правоохоронці знайшли сміттєвий пакет, в якому знаходилися пляшка з-під напою з відрізаним дном і 2 сліп-пакети з темно-червоною речовиною.

Обставини події з'ясовували слідчо-оперативна група і судмедексперти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що що в зоні ООС загинув розвідник з Дніпра. Життя військовослужбовця 74-го розвідувального батальйону обірвалася в ніч на 15 серпня.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть поліція розслідування
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Парням было лет за двадцать и служили в АТО.
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