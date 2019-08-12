Труп лежав два тижні: у Жовтих Водах забили тривогу через страшний сморід

Жителі багатоквартирного будинку №5 по вул. Заводській у Жовтих Водах Дніпропетровської області 10 днів провели по сусідству з трупом самотнього чоловіка.

Поліція, швидка допомога і комунальні служби відмовилися забрати тіло померлого, йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Facebook телекомпанії "Жовті Води".

Труп самотнього чоловіка пролежав у зачиненій квартирі 10 днів

Помітивши відсутність сусіда і неприємний запах із його квартири, жителі будинку викликали рятувальників, правоохоронців та медиків, які проникли в житло і виявили тіло померлого чоловіка.

Фахівці зафіксували факт і встановили, що смерть настала приблизно 1 серпня.

Жителям порадили звернутися до комунальних служб, щоб вони вивезли тіло.

Згідно з повідомленням, через те, що проблема виникла у вихідний день, міські служби не прийшли на допомогу жителям будинку й останні були змушені ночувати по сусідству з тілом померлого багато днів тому чоловіка.

Ситуацію ускладнили відкриті навстіж вікна і двері, через які запах легко поширився за межі квартири.

Відмова вивезти тіло викликала у жителів будинку обурення.

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У коментарях до повідомлення заступник мера Єгор Харитонов, на якого також послалися в повідомленні, написав, що о 8:30 понеділка тіло чоловіка вивезли.

Також він спростував інформацію, що хтось звертався до нього з цією проблемою.

Він додав, що протягом 10 днів повідомлень про труп не надходило і запевнив, що міська влада проведе нараду для налагодження роботи служб, відповідальних за вивезення та захоронення тіл одиноких людей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селищі Мирний під Дніпром група невідомих обстріляла автомобіль BMW, в якому перебували 4 людини. Нападникам вдалося втекти з місця злочину, їх розшукують правоохоронці.

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