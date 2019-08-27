Тримала на ланцюгу 8-річного сина: жорстокій матері винесли вирок

У Дніпрі багатодітна мати тримала на ланцюгу 8-річного сина. У поліції обрали запобіжний захід.

Справу розглядали в Бабушкінському районному суді, повідомили в пресслужбі ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Так, 24 серпня 56-річній жінці обрали запобіжний захід на час слідства у вигляді нічного домашнього арешту.

Мати тримала сина на ланцюгу

Також підозрювану зобов'язали не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого з 21:00 до 6:00 22 жовтня.

Відзначимо, що поліцейські відкрили три кримінальні виробництва за фактом знущання над дитиною.

8-річний хлопчик пройшов судово-медичну експертизу, висновки якої долучені до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з довідкою, на тілі дитини виявлені численні тілесні ушкодження у вигляді синців та саден. В даний час всі діти вилучені з сім'ї і знаходяться в центрі реабілітації. З ними працюють психологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі чоловік намагався згвалтувати 15-річну дівчинку і порізав їй обличчя.

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