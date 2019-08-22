"Тотальне пекло": в Дніпрі жінка тримала в квартирі собак в жахливих умовах

У Дніпрі жінка тримала в своїй квартирі 9 собак у смороді та бруду.

За словами заступника мера Михайла Лисенка, громадянка ніколи не вигулювала тварин (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Собака Цамакс Інтернешнл

Так, КП "Зооконтроль" забрали собак до притулку:

"Громадянка з вул. Титова дуже любить собак. Тримала в квартирі 9 особин. Тварини вилучені КП "Зооконтроль". Я не знаю, як сусіди жили в такому кошмарі поруч з подібною громадянкою. Громадянка собак ніколи не вигулювала", – написав Лисенко на сторінці в Instagram.

Він зазначив, що з квартири відчуваються дуже неприємні запахи:

"Я не маю можливості передати ароматичні відчуття при вході в квартиру. Це просто тотальне пекло", – додав заступник мера.

У соцмережі городяни розповіли, що вже не перший раз намагалися боротися з цим свавіллям:

"Це вже не перший раз там таке. Жінка самотня і з психічними розладами - у неї забирають, вона збирає нових. Шкода і тварин, і її, і сусідів. Дякую, що допомагаєте в таких ситуаціях", "Ми ще в минулому році з нею боролися, роблячи матеріал на 112. Вона погрожувала нас звільнити. Сусідам теж вона погрожувала постійно ", – пишуть користувачі.

Скріншот Instagram Михайла Лисенка

Скріншот Instagram Михайла Лисенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США алігатор цілком проковтнув 45-кілограмового собаку.

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