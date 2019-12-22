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22 грудня • оновлено в 12:42
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Торкався язиком: в Кривому Розі пенсіонер-педофіл спокусив 5-річну онуку

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 22 грудня дід спокусив свою малолітню онуку.

Чоловік був у нетверезому стані, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Пенсіонер-педофіл спокусив 5-річну онуку

Пенсіонер-педофіл спокусив 5-річну онуку

Status Quo

Як стало відомо, пенсіонер приїхав в гості до родини. Після застілля його поклали спати в дитячу до 5-річної внучки.

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За словами батька дівчинки, він почув дивні звуки і коли зайшов до кімнати і включив світло, то побачив, що пенсіонер розбещує дитину. Так, літній чоловік нібито торкався язиком статевих органів дівчинки.

Потім пенсіонера вигнали з дому, і він поїхав на своєму автомобілі в невідомому напрямку.

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Після цього правоохоронці розшукали ймовірного педофіла, затримали його і доставили у відділок для з'ясування всіх обставин.

Пенсіонер-педофіл

Пенсіонер-педофіл

Перший міський

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поліція розшукує чоловіка, який підозрюється в згвалтуванні дитини.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
педофiли
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кривой Рог - родина педофилов и других идиотов!
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