Торкався язиком: в Кривому Розі пенсіонер-педофіл спокусив 5-річну онуку

У Кривому Розі Дніпропетровської області 22 грудня дід спокусив свою малолітню онуку.
Чоловік був у нетверезому стані, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Пенсіонер-педофіл спокусив 5-річну онуку
Status Quo
Як стало відомо, пенсіонер приїхав в гості до родини. Після застілля його поклали спати в дитячу до 5-річної внучки.
За словами батька дівчинки, він почув дивні звуки і коли зайшов до кімнати і включив світло, то побачив, що пенсіонер розбещує дитину. Так, літній чоловік нібито торкався язиком статевих органів дівчинки.
Потім пенсіонера вигнали з дому, і він поїхав на своєму автомобілі в невідомому напрямку.
Після цього правоохоронці розшукали ймовірного педофіла, затримали його і доставили у відділок для з'ясування всіх обставин.
Пенсіонер-педофіл
Перший міський
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поліція розшукує чоловіка, який підозрюється в згвалтуванні дитини.
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