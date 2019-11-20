Тіло вкрилося пухирями: під Дніпром трапилася жахлива НП з дітьми

На Дніпропетровщині 19 листопада два малолітні брати отримали глибокі опіки під час приготування сніданку.
Хлопчики заварювали чай, коли на посудині обірвалася ручка й окріп полився прямо на ноги. Про це повідомила депутатка Оксана Хільшлейн на своїй сторінці у Facebook.
Під Дніпром трапилася жахлива НП з дітьми
Facebook Оксани Хільшлейн
Нещасний випадок трапився в сім'ї Удовенків. Дітей облило окропом буквально в матері на очах.
"Діти заварювали чай до сніданку, обірвалася ручка на чайнику. Глибокі опіки, шок і мамина розгубленість", – розповіла Хільштейн.
Під Дніпром трапилася жахлива НП з дітьми
Facebook Оксани Хільшлейн
Мама потерпілих одразу ж звернулася за допомогою до сімейної лікарки, однак її слова не вселяли надії.
"Сімейна лікарка в телефонному режимі рекомендувала не викликати швидку, а пошукати хорошого хірурга! Це як розуміти? Де багатодітна, малозабезпечена мати буде шукати хірурга?" – зазначила авторка.
Під Дніпром трапилася жахлива НП з дітьми
Facebook Оксани Хільшлейн
Незважаючи на обставини, ситуація завершилася благополучно.
"Часу на збори було рівно п'ять хвилин, в машину, в амбулаторію – знеболити, далі в місто. Спасибі людям, які винесли дітей на руках у приймальному відділенні, спасибі лікарям і медсестрам – оформили й ухвалили рішення за 15 хвилин. Дякую Андрію Горбу за матеріальну допомогу на операцію. Рани обробили, зараз діти під крапельницями, сплять", – підсумувала депутатка.
Під Дніпром трапилася жахлива НП з дітьми
Facebook Оксани Хільшлейн
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