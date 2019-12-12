Тіло лежало два дні: в центрі Дніпра загадково загинув чоловік

У Дніпрі в автомобілі знайшли мертвим водія таксі. Чоловіка більше доби шукали родичі.

Машину з людиною, яка не подавала ознак життя, помітили перехожі на вулиці Сергія Подолинського. Про це повідомляє Інформатор.

Подія трапилася ввечері 11 грудня. Причина смерті водія таксі поки не встановлена.

У машині знайшли мертвого водія таксі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими. Від удару одна з машин перекинулася на дах і загорілася.

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