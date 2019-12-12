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12 грудня • оновлено в 08:10
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Тіло лежало два дні: в центрі Дніпра загадково загинув чоловік

1.7т
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У Дніпрі в автомобілі знайшли мертвим водія таксі. Чоловіка більше доби шукали родичі.

Машину з людиною, яка не подавала ознак життя, помітили перехожі на вулиці Сергія Подолинського. Про це повідомляє Інформатор.

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Подія трапилася ввечері 11 грудня. Причина смерті водія таксі поки не встановлена.

У машині знайшли мертвого водія таксі

У машині знайшли мертвого водія таксі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими. Від удару одна з машин перекинулася на дах і загорілася.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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