Тіло довелося вирізати: на Дніпропетровщині сталась жахлива ДТП

На трасі Знам'янка-Луганськ-Ізварине в Киричанському районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.
В результаті зіткнення одна людина загинула і ще одна госпіталізована з важкими травмами, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
На трасі зіткнулися легковик і вантажівка
Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
Повідомлення про аварію надійшло 25 вересня в 9:08.
"По прибуттю до місця події черговим караулом проведена оцінка обстановки і за допомогою гідравлічних ножиць КНР-80 і бензорізу МБА-300 було вилучено тіло загиблого пасажира з легкового автомобіля "Chevrolet Lachetti", – пише пресслужба.
Водій легкового автомобіля госпіталізований в лікарню в Кам'янському. Лікарі припускають, що у нього перелом ребер.
За попередньою інформацією, водій Chevrolet, громадянин 1996 року народження, не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся з вантажівкою "MAN", яка рухалась попереду, в результаті чого легковий автомобіль злетів у кювет.
Пасажир легкового авто загинув, водій - сильно постраждав
Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
За попередньою інформацією, водій легковика перевищив швидкість
Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
Чоловіка госпіталізували в лікарню в Кам'янському
Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі 24 вересня на вулиці Космічній чоловік на електросамокаті на високій швидкості врізався в бордюр і серйозно пошкодив голову. Отримані травми були несумісні з життям.
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