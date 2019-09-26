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27 вересня • оновлено в 19:30
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Тіло довелося вирізати: на Дніпропетровщині сталась жахлива ДТП

1.1т Читати матеріал російською

На трасі Знам'янка-Луганськ-Ізварине в Киричанському районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

В результаті зіткнення одна людина загинула і ще одна госпіталізована з важкими травмами, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

На трасі зіткнулися легковик і вантажівка

На трасі зіткнулися легковик і вантажівка

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Повідомлення про аварію надійшло 25 вересня в 9:08.

"По прибуттю до місця події черговим караулом проведена оцінка обстановки і за допомогою гідравлічних ножиць КНР-80 і бензорізу МБА-300 було вилучено тіло загиблого пасажира з легкового автомобіля "Chevrolet Lachetti", – пише пресслужба.

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Діставали з-під коліс: в Дніпрі маршрутка переїхала пішохода

Водій легкового автомобіля госпіталізований в лікарню в Кам'янському. Лікарі припускають, що у нього перелом ребер.

За попередньою інформацією, водій Chevrolet, громадянин 1996 року народження, не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся з вантажівкою "MAN", яка рухалась попереду, в результаті чого легковий автомобіль злетів у кювет.

Пасажир легкового авто загинув, водій - сильно постраждав

Пасажир легкового авто загинув, водій - сильно постраждав

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

За попередньою інформацією, водій легковика перевищив швидкість

За попередньою інформацією, водій легковика перевищив швидкість

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Чоловіка госпіталізували в лікарню в Кам'янському

Чоловіка госпіталізували в лікарню в Кам'янському

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

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Вигнали з криками: в Дніпрі чоловіку в колясці відмовили в проїзді

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі 24 вересня на вулиці Космічній чоловік на електросамокаті на високій швидкості врізався в бордюр і серйозно пошкодив голову. Отримані травми були несумісні з життям.

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Україна Дніпро
Теги
ДТП транспорт
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