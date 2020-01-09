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9 січня • оновлено в 14:48
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Карина Бондаренко

Тіло дівчини виловили з річки в Дніпрі: поліція просить про допомогу

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У суботу, 4 січня, в Дніпрі на Набережній Заводській в річці знайшли тіло молодої дівчини. Поліція просить допомоги в упізнанні.

Точний вік померлої встановити не вдалося. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Дівчина була одягнена в чорну куртку, при собі у неї був ключ від домофона. Якщо ви знаєте загиблу, повідомте про це в Соборне відділення поліції, зателефонувавши за номером (097) 642-34-22 або на лінію "102".

Увага! Фото 18+

Поліція просить допомогти впізнати дівчину

Поліція просить допомогти впізнати дівчину

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в поліцію надійшло повідомлення про те, що на Набережній Заводській виявлений труп дівчини. Тіло дівчини було в річці Дніпро. На виклик прибули патрульні, які попросили місцевих рибалок притягти труп до берега

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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