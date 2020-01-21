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21 січня • оновлено в 08:30
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Карина Бондаренко

Тіла вирізали із залишків авто: в Дніпрі трапилася страшна лобова ДТП. Фото і відео

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У Дніпрі 20 січня в результаті лобового зіткнення трьох автомобілів загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

ДТП з Opel Omega, Daewoo Lanos і Zaz Sens трапилася близько 19:00 на вулиці Маршала Малиновського. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Дніпропетровської області в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, Opel виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншими автомобілями. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

Водій і пасажирка Opel загинули на місці. Їх тіла довелося вирізати рятувальникам з розбитого авто. У машині загиблих змогли вціліти лише двоє маленьких кошенят. Патрульні доставили їх до комунального підприємства "Зооконтроль".

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Водії двох інших автомобілів отримали травми. Одного з них госпіталізували з відкритим переломом колінного суглоба.

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

ДСНС України в Дніпропетровській області

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

ДСНС України в Дніпропетровській області

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

ДСНС України в Дніпропетровській області

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

ДСНС України в Дніпропетровській області

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

ДСНС України в Дніпропетровській області

Відео з реєстратора:

Як писав OBOZREVATEL, 18 січня в Дніпрі на вулиці Космічній трапилася ДТП за участю BMW і Skoda. Автомобілі зійшлися в лобовому зіткненні, постраждали двоє людей.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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