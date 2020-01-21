Тіла вирізали із залишків авто: в Дніпрі трапилася страшна лобова ДТП. Фото і відео

У Дніпрі 20 січня в результаті лобового зіткнення трьох автомобілів загинули двоє людей, ще двоє постраждали.
ДТП з Opel Omega, Daewoo Lanos і Zaz Sens трапилася близько 19:00 на вулиці Маршала Малиновського. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Дніпропетровської області в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За попередньою інформацією, Opel виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншими автомобілями. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
ДТП у Дніпрі
Інформатор
Водій і пасажирка Opel загинули на місці. Їх тіла довелося вирізати рятувальникам з розбитого авто. У машині загиблих змогли вціліти лише двоє маленьких кошенят. Патрульні доставили їх до комунального підприємства "Зооконтроль".
Водії двох інших автомобілів отримали травми. Одного з них госпіталізували з відкритим переломом колінного суглоба.
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
ДСНС України в Дніпропетровській області
ДТП у Дніпрі
ДСНС України в Дніпропетровській області
ДТП у Дніпрі
ДСНС України в Дніпропетровській області
ДТП у Дніпрі
ДСНС України в Дніпропетровській області
ДТП у Дніпрі
ДСНС України в Дніпропетровській області
Відео з реєстратора:
Як писав OBOZREVATEL, 18 січня в Дніпрі на вулиці Космічній трапилася ДТП за участю BMW і Skoda. Автомобілі зійшлися в лобовому зіткненні, постраждали двоє людей.
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