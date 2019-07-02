З наступного тижня в місті планують відновити перевірку старих будівель. Про це повідомив під час прес-конференції заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Не приховую, на сьогоднішній день дійсно існує проблема з аварійними фасадами. Їх в місті не один, не два і навіть не десятки, їх реально близько сотні. В минулому році ми провели візуально-інструментальне обстеження всіх великих об'єктів. Всі об'єкти, які викликали підозру, ми частково закріпили спеціальною сіткою. Ця ситуація дійсно кричуща. З наступного тижня ми продовжимо нашу роботу ", - розповів Лисенко.

Також Михайло Лисенко зазначив, що потерпілій під час обвалу фасаду на вул. Грушевського 1-го липня виплатять компенсацію. Заступник мера нагадав, що в разі виникнення подібних ситуацій варто звернутися в КП "Жилсервіс".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на жінку впав шматок аварійного фасаду.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!