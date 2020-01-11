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11 січня • оновлено в 12:29
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Софія Ковнір

Святам кінець: в Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

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У Дніпрі Служба безпеки України заблокувала масштабний збут контрафактної алкогольної продукції.

Зі складів зловмисників вилучено партію алкосурогату, за яку планувалося отримати чотири мільйони гривень, повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

У Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

Наблюдатель

Як стало відомо, троє місцевих приватних підприємців орендували в промзоні Дніпра і в одному з міст області три склади, в яких зберігали контрафакт.

Алкосурогат їм доставляли з підпільних виробництв, розташованих в інших регіонах України.

Підробку під виглядом марок відомих брендів зловмисники збували оптовими партіями через мережу роздрібної торгівлі та в установи громадського харчування регіону.

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У Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

У Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

Пресслужба СБУ

Під час обшуків в складських приміщеннях правоохоронці виявили понад 45 тонн готового алкосурогату.

У Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

У Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

Пресслужба СБУ

Тепер поліція відкрила кримінальне провадження і проводить слідчі дії.

У Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

У Дніпрі СБУ накрила цех з незаконним алкоголем

Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція викрила групу наркодилерів, яка в місті Павлоград займалася виготовленням і продажем наркотиків. Серед підозрюваних – двоє бійців Національної гвардії України.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
алкоголь Служба безпеки України
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