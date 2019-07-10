Світла немає, але ви тримайтеся: як живе Кривий Ріг через тиждень після урагану. Фото

Починаючи з 2 липня і до теперішнього часу комунальні служби і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують усувати наслідки урагану в Кривому Розі.

Станом на 6:00 10 липня 933 абонента залишаються без електропостачання. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня Прес-служба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня Прес-служба Криворізької міської ради

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня Прес-служба Криворізької міської ради

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня Прес-служба Криворізької міської ради

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня Прес-служба Криворізької міської ради

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня Прес-служба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відзначається, що в повному обсязі відновлено газопостачання, прибрані майже 2 тис. дерев, комунальні служби займаються відновленням покрівель будинків за рахунок міських матеріальних резервів. Зокрема, на ці завдання виділено понад 5 тис. листів шиферу та 360 м дощок і брусів.

Також планується закупівля будівельних матеріалів на 2,5 млн гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителі Кривого Рогу, які залишилися без світла через ураган, вийшли на акцію протесту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram