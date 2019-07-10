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Світла немає, але ви тримайтеся: як живе Кривий Ріг через тиждень після урагану. Фото

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Починаючи з 2 липня і до теперішнього часу комунальні служби і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують усувати наслідки урагану в Кривому Розі.

Станом на 6:00 10 липня 933 абонента залишаються без електропостачання. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

Прес-служба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

Прес-служба Криворізької міської ради

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

Прес-служба Криворізької міської ради

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

Прес-служба Криворізької міської ради

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

Прес-служба Криворізької міської ради

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

У Кривому Розі триває усунення наслідків урагану 2 липня

Прес-служба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

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Відзначається, що в повному обсязі відновлено газопостачання, прибрані майже 2 тис. дерев, комунальні служби займаються відновленням покрівель будинків за рахунок міських матеріальних резервів. Зокрема, на ці завдання виділено понад 5 тис. листів шиферу та 360 м дощок і брусів.

Також планується закупівля будівельних матеріалів на 2,5 млн гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителі Кривого Рогу, які залишилися без світла через ураган, вийшли на акцію протесту.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
Кривий Ріг ураган Дніпро
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