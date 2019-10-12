Головна Новини
12 жовтня • оновлено в 11:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Сусіди чули крики: в Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки. Фото 18+

1.4т Читати матеріал російською

У Дніпрі 11 жовтня біля житлового будинку на вулиці Добровольців виявили тіло чоловіка.

За попередніми даними, він випав з вікна 8 поверху власної квартири. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки

У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки

Подробности

Новини
У Дніпрі трапилася смертельна НП в лазні: що відомо

Труп знайшли під вікнами житлового будинку №6 близько 23:00. Як повідомили сусіди, з квартири потерпілого лунали крики, що свідчать про сварку.

На місце події прибули родичі загиблого. Обставини того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

Увага! фото 18+

У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки

У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки

Інфоматор

У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки

У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки

Інфоматор

У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки

У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки

Інфоматор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в річці знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки. Дитина зірвалась з мосту і впала у воду. Рятувальники розшукали труп на дні водойми і доставили його на берег за допомогою гумового човна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel