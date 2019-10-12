Сусіди чули крики: в Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки. Фото 18+

У Дніпрі 11 жовтня біля житлового будинку на вулиці Добровольців виявили тіло чоловіка.
За попередніми даними, він випав з вікна 8 поверху власної квартири. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки
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Труп знайшли під вікнами житлового будинку №6 близько 23:00. Як повідомили сусіди, з квартири потерпілого лунали крики, що свідчать про сварку.
На місце події прибули родичі загиблого. Обставини того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.
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У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки
Інфоматор
У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки
Інфоматор
У Дніпрі чоловік зірвався з вікна багатоповерхівки
Інфоматор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в річці знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки. Дитина зірвалась з мосту і впала у воду. Рятувальники розшукали труп на дні водойми і доставили його на берег за допомогою гумового човна.
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