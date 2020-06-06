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6 червня • оновлено в 15:35
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Суд взяв під варту сімох учасників банди поліцейських з Павлограда

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У суботу, 6 червня, в Києві суд обрав запобіжний захід для поліцейських, яких затримали в Павлограді Дніпропетровської області за підозрою в створенні злочинного угруповання.

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, повідомляє "Стопкор".

Такий запобіжний захід обрали для сімох учасників банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного з секторів і чотири оперативники Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Суд взяв під варту сімох учасників банди поліцейських з Павлограда

Суд взяв під варту сімох учасників банди поліцейських з Павлограда

Пресцентр СБУ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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Автор
Ігор Кравченко
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