У суботу, 6 червня, в Києві суд обрав запобіжний захід для поліцейських, яких затримали в Павлограді Дніпропетровської області за підозрою в створенні злочинного угруповання.

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, повідомляє "Стопкор".

Такий запобіжний захід обрали для сімох учасників банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного з секторів і чотири оперативники Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Суд взяв під варту сімох учасників банди поліцейських з Павлограда Пресцентр СБУ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

У Павлограді начальник відділу поліції організував банду.

Відділ розформували і почали масштабну перевірку.

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