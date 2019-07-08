Суд відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради ефектного відео у Дніпрі

З СІЗО відпустили двох хлопців, які заради відео забили до смерті 48-річного чоловіка у Дніпрі.

Колегія суддів відмовила прокурору у продовженні утримання хлопців під вартою і відпустила їх під домашній арешт. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Олександр Бегаурі, який представляє інтереси родичів убитого (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Хлопці заради відео побили чоловіка до смерті у Дніпрі

"Колегія суддів відмовила прокурору у продовженні цим хлопцям запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відпустила їх під домашній арешт. Відпускаючи обвинувачених у вбивстві під домашній арешт, судова трійка мотивувала своє рішення тим, що... "підозрювані позитивно характеризуються за місцем проживання", — розповів Багаурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі хлопці побили і скинули в річку чоловіка з інвалідністю 2-ї групи. Від отриманих травм він помер. Трагедія трапилася 6 квітня 2019 року.

Хлопці, які забили чоловіка до смерті Національна поліція України

Про страшний інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Він також опублікував фотографії жартівників і відео з їхнього телефону

"Працівники поліції Дніпра встановили і затримали двох покидьків, 1993 і 1996 р.н., які скинули в річку невідомого заради відео на телефон. Людина загинула", — написав Аброськін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі викрили зловмисників, які "підкрутили" лічильники на 1,5 мільйони гривень.

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