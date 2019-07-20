Суд в Новомосковську обрав запобіжний захід підозрюваним в пограбуванні банкомату

Новомосковський районний суд 19 липня обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у підриві і викраденні грошей з банкомату.

Суд заарештував чоловіків і залишив можливість внесення застави, передає прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Суд в Новомосковську заарештував підозрюваних в пограбуванні банкомату Прес-служба поліції Дніпропетровської області

Підозрювані залишатимуться під вартою до 17 вересня.

Альтернативою арешту визначено звільнення під заставу в розмірі понад 1 млн гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що звільнений під заставу чоловік пограбував банкомат у Дніпропетровській області.

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