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Суд в Новомосковську обрав запобіжний захід підозрюваним в пограбуванні банкомату

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Новомосковський районний суд 19 липня обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у підриві і викраденні грошей з банкомату.

Суд заарештував чоловіків і залишив можливість внесення застави, передає прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Суд в Новомосковську заарештував підозрюваних в пограбуванні банкомату

Суд в Новомосковську заарештував підозрюваних в пограбуванні банкомату

Прес-служба поліції Дніпропетровської області

Підозрювані залишатимуться під вартою до 17 вересня.

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Альтернативою арешту визначено звільнення під заставу в розмірі понад 1 млн гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що звільнений під заставу чоловік пограбував банкомат у Дніпропетровській області.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро кримінал поліція
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