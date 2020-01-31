Струс мозку та численні забої: в Дніпрі в вечірній ДТП постраждала 8-річна дитина

У Дніпрі 30 січня в районі річпорту на вулиці Княгині Ольги автомобіль Ford Fiesta скоїв наїзд на 8-річного хлопчика.

Дитина різко вискочила на проїжджу частину, через що водій іномарки не встиг зреагувати і запобігти зіткненню. Школяр отримав серйозні травми, повідомляє Дніпро оперативний.

ДТП трапилася вечірньої пори доби. Попередньо, хлопчик намагався перебігти дорогу, не переконавшись у відсутності транспорту. Його збив Ford Fiesta, який рухався на зелений сигнал світлофора.

У Дніпрі в вечірній ДТП постраждала 8-річна дитина ptzgovorit.ru

В результаті інциденту хлопчик отримав струс мозку і забої. Потерпілого госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.

Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розбили скло в машині швидкої допомоги і вкрали діагностичне обладнання, а також сумку з медикаментами і перев'язочним матеріалом. Подія трапилася рано вранці на пункті постійного базування бригад екстреної медичної допомоги Соборної підстанції на проспекті Героїв.

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