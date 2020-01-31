Головна Новини
31 січня • оновлено в 09:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

Струс мозку та численні забої: в Дніпрі в вечірній ДТП постраждала 8-річна дитина

605
Читати матеріал російською

У Дніпрі 30 січня в районі річпорту на вулиці Княгині Ольги автомобіль Ford Fiesta скоїв наїзд на 8-річного хлопчика.

Дитина різко вискочила на проїжджу частину, через що водій іномарки не встиг зреагувати і запобігти зіткненню. Школяр отримав серйозні травми, повідомляє Дніпро оперативний.

Новини
Авто розбите вщент: слизька дорога спровокувала серйозну ДТП в Кривому Розі

ДТП трапилася вечірньої пори доби. Попередньо, хлопчик намагався перебігти дорогу, не переконавшись у відсутності транспорту. Його збив Ford Fiesta, який рухався на зелений сигнал світлофора.

У Дніпрі в вечірній ДТП постраждала 8-річна дитина

У Дніпрі в вечірній ДТП постраждала 8-річна дитина

ptzgovorit.ru

В результаті інциденту хлопчик отримав струс мозку і забої. Потерпілого госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню.

Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розбили скло в машині швидкої допомоги і вкрали діагностичне обладнання, а також сумку з медикаментами і перев'язочним матеріалом. Подія трапилася рано вранці на пункті постійного базування бригад екстреної медичної допомоги Соборної підстанції на проспекті Героїв.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги