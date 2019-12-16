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16 грудня • оновлено в 12:29
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Стрімголов злетів з дороги: під Дніпром авто потрапило в ДТП на слизькій дорозі. Фото і відео

1.4т
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На Полтавському шосе в Дніпрі в понеділок, 16 грудня, автомобіль Nissan вилетів у кювет і перекинувся.

В аварії дивом ніхто не постраждав, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Машину занесло, вона вилетіла на узбіччя і перекинулася. Правоохоронці почали з'ясовувати деталі ДТП.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

На Полтавському шосе сталася ДТП

На Полтавському шосе сталася ДТП

Інформатор

Nissan вилетів в кювет і перекинувся

Nissan вилетів в кювет і перекинувся

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Житомирщині на трасі Київ – Чоп 12 грудня перекинувся пасажирський автобус, що курсував з Дніпра в Польщу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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