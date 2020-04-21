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21 квітня • оновлено в 20:16
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Аліна Рашевська
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Стріляв за $10 тисяч: у Дніпрі відправили під суд кілера-невдаху

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У Дніпрі судитимуть 31-річного місцевого жителя, який за винагороду в 10 тисяч доларів намагався вбити людину.

У січні 2019 року він придбав РПГ-26 і зробив постріл в машину з покинутої будівлі. Завершити злочинний умисел він не зміг – жертва і пасажир, які їхали в автомобілі, не постраждали, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Зловмисника затримали на місці злочину. Під час обшуку у нього знайшли бойовий пістолет і патрони. Зараз правоохоронці з'ясовують організатора та інших причетних до події осіб.

У Дніпрі відправили під суд кілера-невдаху

У Дніпрі відправили під суд кілера-невдаху

вести

Обвинувальний акт стосовно затриманого направили до суду. Дії підозрюваного кваліфікували за ч.2 статті 15, ч.2 статті 115 і ч.1 статті 263 КК України – замах на вбивство, покупку і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з вечора 18 квітня до полудня 19 квітня в канадській провінції Нова Шотландія 51-річний Гебріел Уортман вбив щонайменше 19 осіб. Це найбільш смертоносний напад в історії Канади.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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