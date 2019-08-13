Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Стрілянина в Дніпрі по авто з людьми: поліція зловила хуліганів

586 Читати матеріал російською

У Дніпрі поліція затримала 5 підозрюваних в стрілянині по автомобілю з людьми вночі 11 серпня.

Двом затриманим вже вручено повідомлення про підозру в хуліганстві, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Поліція затримала підозрюваних у стрілянині по автомобілю з людьми

Поліція затримала підозрюваних у стрілянині по автомобілю з людьми

uzr.com.ua

"Як встановили поліцейські Шевченківського ОП, 11 серпня близько 23:00 на вул. Баженова м. Дніпро чоловіки на автомобілі "BMW Х5" почали стріляти по чужій машині, після чого поїхали з місця події", – сказано в повідомленні.

Новини
Забив до смерті: в Дніпрі поліція затримала рецидивіста

В результаті події другий автомобіль отримав пошкодження, люди в салоні не постраждали.

На місці злочину правоохоронці знайшли пістолет для стрільби гумовими кулями і стріляні гільзи.

Поліція знайшла на місці злочину пістолет і гільзи

Поліція знайшла на місці злочину пістолет і гільзи

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Нападники втекли з місця злочину

Нападники втекли з місця злочину

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Знайдені докази направлені на експертизу

Знайдені докази направлені на експертизу

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Новини
"Азов" забрав у терористів тіло загиблого воїна НГУ

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що група невідомих обстріляла автомобіль BMW, в якому знаходилися 4 людини. Нападники вистрілили щонайменше 3 рази, після чого зникли з місця злочину на своїй машині.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
стрілянина поліція кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...