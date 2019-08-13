Стрілянина в Дніпрі по авто з людьми: поліція зловила хуліганів

У Дніпрі поліція затримала 5 підозрюваних в стрілянині по автомобілю з людьми вночі 11 серпня.
Двом затриманим вже вручено повідомлення про підозру в хуліганстві, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Поліція затримала підозрюваних у стрілянині по автомобілю з людьми
uzr.com.ua
"Як встановили поліцейські Шевченківського ОП, 11 серпня близько 23:00 на вул. Баженова м. Дніпро чоловіки на автомобілі "BMW Х5" почали стріляти по чужій машині, після чого поїхали з місця події", – сказано в повідомленні.
В результаті події другий автомобіль отримав пошкодження, люди в салоні не постраждали.
На місці злочину правоохоронці знайшли пістолет для стрільби гумовими кулями і стріляні гільзи.
Поліція знайшла на місці злочину пістолет і гільзи
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
Нападники втекли з місця злочину
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
Знайдені докази направлені на експертизу
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Раніше OBOZREVATEL писав, що група невідомих обстріляла автомобіль BMW, в якому знаходилися 4 людини. Нападники вистрілили щонайменше 3 рази, після чого зникли з місця злочину на своїй машині.
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