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Стріляли по людях: розкрилися подробиці збройної НС у Дніпрі

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Поліція затримала трьох підозрюваних у причетності до бійки зі стріляниною, яка сталася 31 липня на вул. Маршала Малиновського в Дніпрі.

Також правоохоронці виявили зброю, з якої були зроблені постріли, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Стріляли по людях: розкрилися подробиці збройної НС у Дніпрі

racurs.ua

"Для затримання нападників була введена поліцейська операція "Сирена", за результатами якої співробітники поліції затримали зловмисників. Трьох чоловіків у віці 35-37 років доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції. Мисливську рушницю вилучили і направили на експертизу", – йдеться у повідомленні.

Поліція виявила і вилучила мисливську рушницю

Поліція виявила і вилучила мисливську рушницю

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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Докази в кримінальній справі

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нападникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

У поліції повідомляють, що від вогнепальної зброї постраждав 35-річний чоловік, якого госпіталізовано з пораненнями руки й ноги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 31 липня по вулиці Маршала Малиновського сталася бійка між двома групами людей.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро поліція кримінал
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