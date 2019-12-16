Стіни залиті кров'ю: у гуртожитку Дніпра п'яний студент влаштував НП

У Дніпрі 16 грудня студент-іноземець влаштував п'яний бешкет у гуртожитку №2 Металургійної академії.

У пориві гніву хлопець розбив дверне скло, внаслідок чого серйозно порізав руку. Стікаючи кров'ю, бешкетник продовжив зривати злість на сусідів по гуртожитку, кидаючись на них із ножем і погрожуючи розправою. Про це OBOZREVATEL повідомила прессекретар патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У гуртожитку Дніпра п'яний студент влаштував НП 365 днів

Як зазначили в пресслужбі патрульної поліції, винуватцем кривавого інциденту є громадянин Марокко. Перебуваючи під впливом алкоголю, хлопець розбив дверне скло на п'ятому поверсі. Під час удару він серйозно поранив руку. На звуки збіглися мешканці, привертаючи увагу юнака на себе. Діставши ніж, зловмисник пішов прямо на них, проте далі погроз справа не зайшла.

На місце події викликали швидку. Хулігана, що стікав кров'ю, госпіталізували в лікарню. Задля гарантування безпеки медиків карету супроводжував наряд поліції. Надавши необхідну медичну допомогу, хлопця доставили у відділення поліції для з'ясування обставин події.

Як повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро", марокканець зі своїми земляками цьогоріч заселилися на верхніх поверхах гуртожитку за наказом ректора. За словами студентів, іноземці з самого початку були гучними та досить скандальними. Зробивши ремонт за власний кошт, вони не впускали до себе інших мешканців, через що ті були змушені тіснитися в підвальній душовій. Будь-які зауваження щодо неналежної поведінки вони ігнорували або просто робили вигляд, що не розуміють, про що їх просять.

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У гуртожитку Дніпра п'яний студент влаштував НП Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

У гуртожитку Дніпра п'яний студент влаштував НП Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

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