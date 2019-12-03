Стан вкрай важкий: до Дніпра екстрено доставили дитину із зони ООС

Вночі 3 грудня до Дніпра військовим вертольотом доставили 4-річного хлопчика із зони ООС, який випав із вікна четвертого поверху.

Дитина перебуває у вкрай важкому стані в обласній дитячій лікарні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа.

"У Бахмуті трапилася трагедія: хлопчик випав з 4-го поверху. Мені зателефонував головний хірург ООС Ярослав Гайда, а далі як завжди... Зараз стан дитини вкрай важкий: забій головного мозку, тотальний забій легень, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток тазу", – написала вона.

До Дніпра екстрено доставили дитину із зони ООС Facebook Тетяни Губи

Маленький Давид перебуває в Дніпрі зі своєю мамою.

Губа зазначила, що евакуація тривала в складних погодних умовах під час хуртовини та висловила подяку лікарям і екіпажеві.

Евакуація проходила під час хуртовини Facebook Тетяни Губи

Дитина перебуває в обласній лікарні на Космічній Facebook Тетяни Губи

Давида доставили на військовому вертольоті Facebook Тетяни Губи

Раніше OBOZREVATEL писав, що лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова цілий місяць боролися за життя 22-річного бійця Єлизара, який в селищі Зайцеве отримав проникне черепно-мозкове поранення.

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