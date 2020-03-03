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3 березня • оновлено в 08:42
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Стало відомо про стан хлопчика, який постраждав під час вибуху снаряда в Дніпрі

1.7т
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Стан восьмирічного хлопчика з Дніпра, якому вибухом снаряда відірвало руку 29 лютого, залишається тяжким, але стабільним.

Після декількох пережитих операцій дитина нарешті прийшла до тями. Її життю нічого не загрожує, повідомляє UA: Дніпро.

На даний момент потерпілий знаходиться в палаті інтенсивної терапії. Коли його зможуть перевести в загальне відділення, поки не відомо.

Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Колаж

За словами батька постраждалого Віктора Головка, школяр знайшов снаряд в сумці між житловими будинками. Усвідомивши, що знахідка може бути небезпечною, він відкинув її вбік, проте детонація трапилася швидше, ніж дитина встигла відбігти.

"Він повертався з тренування карате додому, зайшов на дитячий майданчик, там трохи пограв з друзями і потім по дорозі додому знайшов цю сумку. Сумка лежала на землі, її всі обходили. Так сталося, що він її взяв, а потім побачив цю залізяку, як він мені сказав. Воно в руках не вибухало, воно вибухнуло поруч. Каже, що він її взяв і відкинув, і вона вибухнула", – розповів Головко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті вибуху 8-річному хлопчикові відірвало руку. Друзі сім'ї потерпілого збирають допомогу на лікування.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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