Стало відомо про стан дівчинки, яка постраждала під час пожежі на Дніпропетровщині

Семирічна дівчинка, яка 5 квітня серйозно обгоріла під час пожежі у власному будинку в селі Новопідгородне на Дніпропетровщині, продовжує боротьбу за життя. На даний момент вона перебуває в реанімації обласної дитячої клінічної лікарні.

Стан дитини все ще залишається критичним. Постраждав не тільки шкірний покрив, але і всі внутрішні органи, повідомляє "Відкритий".

Прогнози лікарів невтішні – при таких травмах виживають одиниці. Лікування вимагає дорогих ліків і обладнання, якого лікарня не має.

Пожежа під Дніпром Колаж

"Близько 7 години вечора я зрозумів, що у моїх сусідів хата горить. Коли двері в домі відкрилися, звідти вийшла ця дівчинка і вона була повністю обгорілою. Дитину схопили відразу, посадили в машину і відправили в швидку. Піч стояла на місці, як ми думаємо, дитина чимось бавилася, підпалила, намагалася гасити, але не змогла. Вона була зі своїм 5-річним братом. Хлопчик не постраждав взагалі, але він в шоці. Мама дітей підробляла в магазині поруч з будинком і вона вирішила двох своїх дітей закрити в будинку, аби вони їй не заважали", – розповів сусід родини Серьогін Леонід Ігорович.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селі Новопідгородне під час пожежі в приватному будинку постраждала 7-річна дівчинка. Дитина отримала 60% опіків тіла і була госпіталізована в реанімаційне відділення.

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