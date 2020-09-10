Стало відомо про стан дитини, збитої в Кривому Розі на пішохідному переході

Стан дитини, яку 3 вересня на "зебрі" збив син кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Марк Шевчик, оцінюють як середньотяжкий.

Про самопочуття 11-річного хлопчика повідомила його мати Наталія. Як передає "Krivbass.city", дитина перебуває у відділенні нейрохірургії Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

За словами завідувача відділення нейрохірургії Володимира Агафонова, стан здоров'я хлопчика зараз ближчий до середнього ступеня тяжкості. При цьому загрози його життю немає, зазначив медик. Під наглядом лікарів потерпілий перебуватиме ще щонайменше два тижні.

Мати хлопчика розповіла, що її син уже почувається набагато краще й одужує. Залишилося пройти призначений 14-денний курс лікування, після чого медики дадуть нову оцінку стану дитини.

Наталія зазначила, що провідати її сина регулярно приїжджає вся сім'я Шевчиків, яка надає їм необхідну допомогу. Також жінка скаржиться на підвищену увагу до цієї ситуації і хоче, щоб її залишили в спокої.

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