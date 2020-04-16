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16 квітня • оновлено в 08:55
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Аліна Рашевська
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Стала відома справжня причина смерті пацієнта з коронавірусом в Дніпрі

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Причиною смерті 65-річного пацієнта Дніпровської міської клінічної лікарні № 16, у якого раніше діагностували коронавірус COVID-19, є запущене неінфекційне захворювання.

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Його чоловік ігнорував протягом тривалого часу. Хірургічне втручання було проведено надто пізно, повідомили в пресслужбі департаменту охорони здоров'я Дніпровського міської ради.

Необхідність в операції була пов'язана з розвитком гострого процесу. Незважаючи на ризики, пацієнт дав на неї згоду.

У Дніпрі помер пацієнт з коронавірусом

У Дніпрі помер пацієнт з коронавірусом

Журнал "Профіль"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі помер перший пацієнт з коронавірусом. Смерть була констатована в ранньому післяопераційному періоді.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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