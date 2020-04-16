Стала відома справжня причина смерті пацієнта з коронавірусом в Дніпрі

Причиною смерті 65-річного пацієнта Дніпровської міської клінічної лікарні № 16, у якого раніше діагностували коронавірус COVID-19, є запущене неінфекційне захворювання.
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Його чоловік ігнорував протягом тривалого часу. Хірургічне втручання було проведено надто пізно, повідомили в пресслужбі департаменту охорони здоров'я Дніпровського міської ради.
Необхідність в операції була пов'язана з розвитком гострого процесу. Незважаючи на ризики, пацієнт дав на неї згоду.
У Дніпрі помер пацієнт з коронавірусом
Журнал "Профіль"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі помер перший пацієнт з коронавірусом. Смерть була констатована в ранньому післяопераційному періоді.
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