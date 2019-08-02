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Спав за кермом: в Дніпрі сталася ДТП за переворотом. фото

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У Дніпрі на вулиці Річковій Mitsubishi влетів в прилеглу до будинку клумбу. В результаті зіткнення автомобіль перекинувся.

За словами очевидців, водій іномарки заснув за кермом. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Новини
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У Дніпрі сталася ДТП за переворотом

У Дніпрі сталася ДТП за переворотом

інформатор

Інцидент стався 2-го серпня близько 12:00. Відомо, що автомобіль рухався в сторону селища Старі Кодаки. Водій не впорався з керуванням, зачепився об каміння і в'їхав в клумбу.

В аварії ніхто не постраждав. Пошкоджене авто евакуювали.

На місці події деталі з'ясовували правоохоронці.

У Дніпрі автомобіль врізався в камені і перекинувся

У Дніпрі автомобіль врізався в камені і перекинувся

Информатор

У Дніпрі автомобіль врізався в камені і перекинувся

У Дніпрі автомобіль врізався в камені і перекинувся

Информатор

У Дніпрі автомобіль врізався в камені і перекинувся

У Дніпрі автомобіль врізався в камені і перекинувся

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через аварію центр Дніпра залишиться без води.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро аварія ДТП
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