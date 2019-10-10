Спалах гепатиту в школі: в Дніпрі забили на сполох через небезпечну хворобу

У соціальних мережах поширюється інформація про те, що в одній зі шкіл Дніпра нібито зафіксований спалах гепатиту А.

Цю інформацію підтвердила одна з мам, чия дитина відвідує школу №139. Однак у міській раді повідомили, що на даний момент вони не мають офіційного підтвердження про зараження і проводять розслідування.

"Чутки про гепатит - не чутки. Діагноз підтверджений і дівчинка з цим захворюванням відвідувала школу, харчувалася в їдальні як пільговик. Уже тиждень перебуває в лікарні", - написала Олена Зєєва на сторінці "Освіта Дніпра" в Facebook.

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У Дніпрі забили на сполох через небезпечну хворобу в школі №139 deseret.com

Як повідомили в Департаменті гуманітарної політики міськради, сьогодні, 10 жовтня, в школу буде здійснений виїзд для проведення епідеміологічного розслідування з відбором проб. Батьків попросили зберігати спокій до отримання висновку лабораторного центру.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі знайшли закривавлений труп на дитячому майданчику. У померлого була розбита голова і закривавлене обличчя.

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