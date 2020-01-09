Смертельна ДТП у Нікополі потрапила на відео: момент страшної аварії

У місті Нікополь Дніпропетровської області 8 січня зіштовхнулися автобус "Ікарус" і два легкових автомобілі. В результаті ДТП загинула одна людина, 16 постраждали.

Момент страшної аварії зафіксувала камера відеоспостереження. Відео опублікували у мережі, передає Інформатор (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП у Нікополі Інформатор

Розслідуванням ДТП займається Слідче управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Правоохоронці вже провели слідчий експеримент на місці події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у місті Нікополі Дніпропетровської області вранці 8 січня зіткнулися пасажирський автобус і два легкових автомобілі. ДТП трапилася близько сьомої ранку, коли люди їхали на роботу. Через сильний удар автомобілі перетворилися на купи металу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!