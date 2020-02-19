Смертельна ДТП в Дніпрі: одного з фігурантів відпустили під домашній арешт

Одному з фігурантів у справі смертельного ДТП з викраденням в Дніпрі обрали запобіжний захід.

Олесандра Скіпочку відпустили під цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення суду опублікував на своїй сторінці в Facebook В'ячеслав Поезднік (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

На суді він визнав свою провину в незаконному утриманні чоловіка. Також він здав свого подільника, який вимагав у того 10 тисяч доларів і збив трьох людей на пішохідному переході.

Олександр Скіпочка "Х**вий Дніпро"

"І ось в суді цього Скіпочку відпускають додому на диванчик. Зрозуміло, що до наступного суду, але чи буде він на ньому вже питання. Як ніяк йому там "п'ятірка" світить, причому залізно. Ось таке у нас правосуддя", – написав Поезднік.

Скіпочку відпустили під домашній арешт facebook.com/poezdnik

Скіпочку відпустили під домашній арешт facebook.com/poezdnik

Як писав OBOZREVATEL раніше, поліцейські затримали злочинну групу, члени якої скоїли смертельне ДТП в Дніпрі на викраденому автомобілі і підозрюються в серії особливо тяжких злочинів.

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