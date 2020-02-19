Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на величезному хабарі: фото затримання

Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби і його подільника-адвоката спіймали на здирництві.

Чоловіків затримали під час отримання хабара розміром 11 тисяч доларів. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Слідчого спіймали на хабарі Сайт ДБР

Слідчого спіймали на хабарі Сайт ДБР

За таку суму слідчий обіцяв закрити кримінальне провадження щодо колишнього керівника підприємства за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчого спіймали на хабарі Сайт ДБР

Слідчого спіймали на хабарі Сайт ДБР

"Слідчого і адвоката затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу", – відзначили в ДБР.

Слідчого спіймали на хабарі Сайт ДБР

Слідчого спіймали на хабарі Сайт ДБР

Слідчого спіймали на хабарі Сайт ДБР

Слідчого спіймали на хабарі Сайт ДБР

Як писав OBOZREVATEL раніше, одному з фігурантів у справі смертельного ДТП з викраденням в Дніпрі обрали запобіжний захід. Олесандра Скіпочку відпустили під цілодобовий домашній арешт.

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