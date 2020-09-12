Сім'я з Дніпра потрапила в трудове рабство в Росії. Відео

Троє жителів Дніпра – мати, батько і дочка – вирушили до Росії на заробітки, але замість цього потрапили в трудове рабство.

Роботодавці обіцяли дніпрянам високу оплату за роботу кур'єром інтернет-магазину в сусідній державі. Оголошення з такою пропозицією 52-річна містянка побачила на вуличному кіоску, повідомляє "Відкритий" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Постраждалим довелося терміново виїхати до Росії, бо вони нібито могли втратити запропоноване їм місце. Наймачі дали їм гроші на дорогу та робочі телефони. У результаті дочка залишилася в Москві, чоловік потерпілої поїхав до Липецька, а сама жінка опинилася в Рязані.

"Коли я приїхала до Рязані, мені прийшло повідомлення, куди мені потрібно підійти і забрати товар, у цьому повідомленні була написана адреса залізниці, трансформаторна будка, під будкою чорна куртка і пакет. Я телефоную чоловікові, кажу – ми кудись вляпалися, тут або зброя, або наркотики", – розповіла Дніпрянка.

Зрозумівши, що їм доведеться працювати наркокур'єрами, сім'я вирішила втекти. Дочка і чоловік жінки після цього перестали відповідати на дзвінки. З'ясувалося, що їх заарештували і сильно побили, а потім – позбавили волі. Дівчині дали 5,5 років в'язниці, чоловікові – 7,5.

Самій дніпрянці вдалося втекти з Росії і повернутися додому в Дніпро. Цього літа її дочка вийшла з російської в'язниці, чоловік звільниться у 2021 році.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині копи побили невинного, вибиваючи зізнання. Медиків на місце події викликала мати постраждалого.

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