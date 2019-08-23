Сидів облитий зеленкою: в Дніпрі на дитячому майданчику виявили труп чоловіка. Фото

У Дніпрі 23 серпня на вулиці Бажова був знайдений труп чоловіка.

Тіло померлого в сидячому положенні на дитячому майданчику виявила двірниця. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповіла двірниця, прийшовши вранці на роботу, вона побачила чоловіка, який сидів на лавочці, схиливши голову на стіл. Спершу вона подумала, що той спить. Однак коли підійшла ближче, жінка зрозуміла, що чоловік не подає жодних ознак життя. Поруч біля нього стояла недопита пляшка пива, а все обличчя було облито зеленкою.

На місце події викликали швидку допомогу, однак медики лише констатували смерть. Померлого впізнала дружина. За її словами, чоловік пив ще з вечора.

Причину смерті встановлюватимуть слідчі.

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У Дніпрі на майданчику знайшли труп чоловіка Информатор

У Дніпрі на майданчику знайшли труп чоловіка Информатор

У Дніпрі на майданчику знайшли труп чоловіка Информатор

У Дніпрі на майданчику знайшли труп чоловіка Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині сталося страшне ПП з жінкою. На Павлоградської шахті 18 серпня смертельно травмувалася машиніст конвеєра. Тіло жінки без ознак життя виявили в одному з вагонів для навантаження вугілля.

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