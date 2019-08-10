"Швидка" перетворилася на купу металу: в Дніпрі трапилася страшна ДТП з постраждалими

Увечері 10 серпня близько 19:00 в Дніпрі зіткнулся машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п'ятеро осіб.

За попередньою інформацією, зіткнення трапилося через водія вантажного автомобіля. Він не пропустив "швидку", яка з включеною сиреною мчала до лікарні. Про це OBOZREVATEL повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі зіткнулися "швидка" і вантажівка Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

ДТП відбулася на перехресті вулиць Образцова і Байкальської. Водій вантажівки їхав на зелене світло, а "швидка" – на червоний.

В результаті сильного удару машину швидкої допомоги перевернуло і відкинуло на узбіччя.

У машині, яка перетворилася на купу металу, перебувало п'ять осіб. Всі вони госпіталізовані в Дніпровську міську лікарню №6 з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці події було ускладнено рух. Правоохоронні органи почали з'ясовувати деталі аварії.

Машина перекинулася Фото очевидців

Вантажівка не поступилася дорогою Фото очевидців

Госпіталізовано п'ятьох чоловік Фото очевидців

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на перетині вулиць Титова і Макарова в Дніпрі 9 серпня зіткнулися дві маршрутки. В обох автомобілях перебували пасажири.

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