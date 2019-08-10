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"Швидка" перетворилася на купу металу: в Дніпрі трапилася страшна ДТП з постраждалими

1.3т Читати матеріал російською

Увечері 10 серпня близько 19:00 в Дніпрі зіткнулся машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п'ятеро осіб.

За попередньою інформацією, зіткнення трапилося через водія вантажного автомобіля. Він не пропустив "швидку", яка з включеною сиреною мчала до лікарні. Про це OBOZREVATEL повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі зіткнулися "швидка" і вантажівка

У Дніпрі зіткнулися "швидка" і вантажівка

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ДТП відбулася на перехресті вулиць Образцова і Байкальської. Водій вантажівки їхав на зелене світло, а "швидка" – на червоний.

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В результаті сильного удару машину швидкої допомоги перевернуло і відкинуло на узбіччя.

У машині, яка перетворилася на купу металу, перебувало п'ять осіб. Всі вони госпіталізовані в Дніпровську міську лікарню №6 з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці події було ускладнено рух. Правоохоронні органи почали з'ясовувати деталі аварії.

Машина перекинулася

Машина перекинулася

Фото очевидців

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Вантажівка не поступилася дорогою

Вантажівка не поступилася дорогою

Фото очевидців

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Госпіталізовано п'ятьох чоловік

Госпіталізовано п'ятьох чоловік

Фото очевидців

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на перетині вулиць Титова і Макарова в Дніпрі 9 серпня зіткнулися дві маршрутки. В обох автомобілях перебували пасажири.

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Україна Дніпро
Теги
ДТП Дніпро швидка допомога ПДР патрульна поліція
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