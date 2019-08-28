Штрикнув в живіт: у Кривому Розі сталася кривава різанина

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік вдарив ножем свою співмешканку.

Інцидент стався в селищі Горького в ніч на 28 серпня, повідомили 0564 в пресслужбі міськвідділу поліції.

Удар ножем у живіт Перспектива

Як стало відомо, 53-річний чоловік вдарив 38-річну співмешканку ножем в живіт.

Відзначимо, що постраждала перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Її госпіталізували з колото-різаною раною черевної порожнини.

Жінка заявила, що претензій до свого співмешканця не має.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі багатодітна мати тримала на ланцюгу 8-річного сина. У поліції обрали запобіжний захід.

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