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16 вересня • оновлено в 13:17
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Штрикнула ножем в живіт: під Дніпром мати зарізала власного сина

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У Покрові Дніпропетровської області поліція затримала жінку, яка 13 вересня до смерті порізала свого 37-річного сина.

Зловмисниця знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в пресслужбі Нікопольського відділу поліції.

У Покрові жінка зарізала власного сина

У Покрові жінка зарізала власного сина

Перший Ульяновський портал

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Як з'ясувалося, інцидент стався в приватному будинку. Власниця помешкання, в якому сталося вбивство, посварилася зі своїм сином. В ході конфлікту вона взяла ніж і вдарила ним чоловіка у живіт, після чого пішла з дому, залишивши сина помирати.

На Дніпропетровщині мати зарізала власного сина

На Дніпропетровщині мати зарізала власного сина

Нікопольський відділ поліції

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Стікаючого кров'ю чоловіка виявив сусід. Він викликав "швидку допомогу", проте поранення виявилися несумісними з життям. Потерпілий помер у лікарні, не приходячи до тями.

Жінці оголошено про підозру за статтею 121, частина 2 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

На Дніпропетровщині мати зарізала власного сина

На Дніпропетровщині мати зарізала власного сина

Нікопольський відділ поліції

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра чоловіка порізали ножем. Конфлікт між двома чоловіками, який переріс в бійку з різаниною, стався 14 вересня біля ТЦ "Мост-Сіті". Потерпілий отримав порізи спини і голови.

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Україна Дніпро
Теги
вбивство смерть Національна поліція України
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