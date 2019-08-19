Шприци, катетери та гора сміття: в Дніпрі знайшли небезпечне звалище. Фото

У лісосмузі селища Обухівка Дніпропетровської області знайшли звалище медичний відходів. Купа небезпечного сміття лежить просто неба.

Стихійне сміттєзвалище виявили місцеві жителі, повідомляє Інформатор. Поруч з горою сміття перебувала табличка "Особливо небезпечно" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Під Дніпром знайшли звалище медичних відходів vtorothody.ru

Використані шприци, катетери, системи крапельниць та інші медичні відходи утилізували неправильно. Все це валяється в одній купі із побутовим сміттям на землі. Хто викинув небезпечне сміття - невідомо.

Відзначимо, що згідно з вимогами законодавства, медичні відходи потребують утилізації окремо від інших. Таке небезпечне сміття повинно зберігатися в герметичних контейнерах або щільних пластикових пакетах. На ємності повинен бути напис "Особливо небезпечно".

Звалище виявили місцеві жителі Інформатор

Небезпечні відходи лежать на землі Інформатор

Крапельниці і шприци викинули зі звичайним сміттям Інформатор

Така звалище особливо небезпечна Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві група чоловіків під виглядом учасників АТО на Донбасі захопила 20 га землі нібито для будівництва гаражного комплексу. Всю ділянку вони перетворили на сміттєзвалище

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