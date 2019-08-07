Схопив і вимагав гроші: в Дніпрі серед білого дня невідомий напав на дитину

У Дніпрі серед білого дня невідомий чоловік пограбував дитину.

За словами мами хлопчика Юлії Давиденко, чоловік підійшов до її сина, схопив за руку і став вимагати гроші.

"Сталося це на вулиці Батумській в районі перукарні "Марічка". Попросила дитину сходити в аптеку, біля "Океану". До нього підійшла невідома особа, схопила за руку і стала вимагати гроші, при цьому обмацуючи кишені", – написала жінка в Facebook.

Скріншот Facebook-група "Райончик"

Потім невідомий чоловік дістав список з купюрою (100 гривень), викинув його і забрав гроші. Після цього хлопчик втік.

Як розповіла мама дитини, у хлопчика сильний стрес:

"У дитини істерика, шок, страх ... Будьте пильні, шановні батьки ...", – зазначила мама.

Вона додала, що син запам'ятав загальні риси нападника: лисий, сіра толстовка, штани, невелика сива борода.

Пограбували хлопчика Мережа Новин

Поки мама хлопчика в поліцію не заявляла:

"Я в сумнівах, чи варто. Справа не в грошах, а в тому, щоб знайти цю людину. Або ж якщо є можливість і є в тому районі камери зробити фоторобот", – сказала жінка.

У соцмережі люди прийшли в жах від інциденту і висловлюють обурення:

"Жах, бідна дитина, взагалі страх втратили ці щури, йдіть пишіть заяву", "Зловити падло і натріскати! Дитину шкода", "Боже, серед білого дня. Слава Богу дитина ціла", "І де поліція, де Національна гвардія, де патруль в кінці кінців? Блін, такий штат роздутий, а толку немає", – пишуть користувачі.

Скріншот Facebook-група "Райончик"

Скріншот Facebook-група "Райончик"

Скріншот Facebook-група "Райончик"

Скріншот Facebook-група "Райончик"

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